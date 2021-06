Nye tiltag skal udrydde lang ventetid på brystkræftområdet

Det er nu muligt for kvinder i hovedstaden, der har tegn på brystkræft, at komme til Nordjylland for at kunne blive undersøgt hurtigere.

Det skriver Berlingske.

Der sættes også gang i en international rekrutteringsindsats, hvor man vil forsøge at få radiologer fra Sydeuropa til at arbejde i København, hvor der er mangel på dem.

Og over hele landet sættes der gang i en omfattende indsats for at prøve at skaffe mere personale, lyder det også fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S), der samtidig har sat sig selv i spidsen for en politisk taskforce, som skal overvåge og sikre, at kvinder får hurtig behandling for brystkræft.

Det fremgår af et samråd i Folketingets sundhedsudvalg ifølge Berlingske.

Magnus Heunicke kalder det "meget bekymrende", og "helt uacceptabelt", at der på brystkræftområdet er problemer med lange ventetider.

Problemerne er især store i Region Hovedstaden og Region Sjælland, hvor der er lange ventetider på grund af mangel på speciallæger i radiologi og radiografer, fremgår det af en redegørelse fra ministeren ifølge avisen.

I Region Sjælland må kvinder i gennemsnit vente to år og seks måneder på at blive undersøgt for brystkræft i screeningsprogrammet.

Det er tre måneder længere end kravet om, at der højst må gå to år og tre måneder mellem, at kvinder mellem 50 og 69 år indkaldes til en røntgenundersøgelse.

Programmet skal fange tegn på kræft så tidligt, at der er optimale chancer for en livreddende behandling.

Kvinder, som har symptomer på brystkræft, skal samtidig ifølge lovgivningen undersøges inden for 14 dage, men i perioder i foråret er der gået over en måned. Det er også et brud på patientrettighederne.

Region Hovedstaden har i juni som nævnt lavet en særlig aftale med Region Nordjylland om, at en række kvinder med mistanke om brystkræft kan blive undersøgt på Aalborg Universitetshospital. Her sørger regionen for flytransport og hotelovernatning.

Aftalen udløber ifølge Berlingske med udgangen af måneden, men håbet er, at der kan laves en lignende aftale senere på året, som også kan have andre regioner med.