Nye tal viser fortsat mangel på voksne i daginstitutioner

I 2019 var der i gennemsnit 6,1 børn per voksen i landets børnehaver og 3,1 børn per voksen i vuggestuerne.

Det viser tal fra Danmarks Statistik offentliggjort onsdag. Sammenlignet med 2018 er det så godt som status quo.

Dermed mangler der altså fortsat voksne i daginstitutionerne for at leve op til minimumsnormeringerne. De siger, at der skal være en voksen per tre vuggestuebørn, mens der i børnehaver skal være en voksen per seks børn.

Og ifølge pædagogernes fagforening, Bupl, er der endnu længere til målet, end tallene fra Danmarks Statistik giver udtryk for.

Det skyldes, at lederne tæller med i den officielle opgørelse, selv om lederne oftest sidder med eksempelvis planlægning snarere end børnepasning.

- Selv når Danmarks Statistik tæller lederne med, kan vi se, at flertallet af kommunerne stadig er langt fra at leve op til minimumsnormeringer. Og hvis man trækker lederne ud, som vi mener, man skal gøre, så er der stort set ingen kommuner, der lever op til minimum.

- Det her viser med al tydelighed, at det haster med en lov, der forpligter kommunerne til et minimum af pædagoger, siger Bupl-formand Elisa Rimpler i en skriftlig kommentar.

Tallene fra Danmarks Statistik kommer, dagen efter at forhandlinger om, hvordan de lovbundne minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver skal skrues sammen, er begyndt. Den endelige model for normeringerne er ikke på plads.

Bupl udgiver selv senere onsdag tal, hvor lederne ikke er talt med. Det vil ifølge Bupl give et mere retvisende billede af, hvor mange voksne der er til at tage sig af børnene.

Med finansloven for 2020 blev S-regeringen og støttepartierne enige om, at der skal indføres lovbundne minimumsnormeringer senest i 2025.