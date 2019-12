Nye rekorder for grøn energi i Danmark

Ser man på vores forbrug af el, er sol- og vindkraftens andel 49 procent i år - en stigning fra 45 procent for to år siden. Solcellerne står for 3 procent.

Vindmøllernes totale produktion, hvoraf en del eksporteres, sætter ligeledes rekord, viser en foreløbig opgørelse.

Det er brancheorganisationen Dansk Energi, som har regnet på tal fra Energistatistik 2018 og data fra det europæiske netværk ENTSO-E.

Indtil 16. december er der produceret 15 TWh (terawatt-timer) vindenergi i 2019, hvilket svarer til elforbruget i 3,75 millioner husstande.

Samtidig er det klimaskadelige kul på to år faldet med en tredjedel til 13,3 procent af elproduktionen. Andelen af biomasse, det vil sige især importerede træpiller, er ved at flade ud.

Lars Aagaard, administrerende direktør i Dansk Energi, er glad.

- Det er resultatet af 30 års energipolitik. Nu har vi ti år til at fikse det sidste.

- Tendensen er jo rigtig. Men det kræver, at vi får en helt anden klar politik til hurtigt at trykke kul, olie og gas ud, der hvor vi bruger det i transport, industri og opvarmning, til fordel for elektricitet, siger han.

Kurverne for ren energi skal blive stejlere, hvis vi skal i mål med 70 procents CO2-reduktion i 2030, understreger Lars Aagaard.

Han peger på, at det nu er muligt at fremstille el fra vindmøller og solceller - med biomasse som backup til priser - der ikke bliver højere for forbrugeren.

Branchedirektør Troels Ranis i Dansk Industri (DI) glæder sig også.

- Senest i 2030 er elproduktionen 100 procent CO2-fri, forudser han.

- Vi får brug for masser af grøn strøm i fremtiden. Den kan blive til brændstoffer som brint og grønne gasser, der kan hældes på tanken i skibe, fly og lastbiler, siger Troels Ranis.

Danmark har stadig tre store kulkraftværker i drift i Esbjerg, Odense og Aalborg. De lover at sende kullene på pension senest i 2023, 2025 og 2028.