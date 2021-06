Nye rejseregler øger trafikken ind og ud

I den ombæring bliver det nemmere at komme ind og ud af alle EU- og Schengen-lande.

Fra lørdag træder fjerde fase af genåbningen i kraft. Og det betyder nye regler for rejser til og fra Danmark.

Nærmere bestemt betyder de nye regler, at man fra lørdag de fleste steder kan rejse ud uden at skulle lade sig teste eller gå i isolation. Samtidig vil der kun være krav om test fra såkaldt røde lande, hvor coronasmitten er høj.

Og så tager EU-coronapasset over og bliver gældende på tværs af grænser.

Som det ser ud nu, bliver hele europakortet ved de nye regler malet gult og grønt.

Den udvikling kan allerede mærkes hos charterbureauet Spies.

Danskerne længes efter sydens sol. Det fortæller Carlos Cebrian, som er produktchef hos Spies.

- Vi har virkelig oplevet et boom i salget af rejser i kølvandet på de lempede rejsevejledninger

- Knap så overraskende er det de gule destinationer på Udenrigsministeriets verdenskort, som bliver booket.

Fra maj til nu har 30.000 personer booket en rejse gennem selskabet. Mallorca og Gran Canaria står øverst på listen over de mest bookede rejsemål.

Omstillingen til det europæiske coronapas gør det også nemmere for ferietrængende europæere at komme ind i Danmark.

Det er oplevelsen hos danske feriehusudlejere. Allerede for et par uger siden, da Udenrigsministeriet mærkede man en kæmpe efterspørgsel fra tyske turister, da karantænekravet blev sløjfet for vores største udenlandske turistgruppe.

- Vi oplevede et regulært boom i bookinger, siger Carlos Villaro Lassen, direktør i Feriehusudlejernes Brancheorganisation.

Det har været tiltrængt, fortæller han, fordi mange danskere har aflyst deres feriehuse til fordel for udlandsrejser.

- At vi har fået åbnet for vores tyske turister betyder, at der bliver booket mange flere sommerhuse, end der bliver aflyst.

- Og de nye rejseregler betyder, at vi kan tage imod vores mange hollandske gæster.

Det er ifølge direktøren især testkravet og karantænekravet, som tidligere har afskrækket de udenlandske turister.

Myndighederne forventer da også, at de nye rejseregler vil medføre pres og køer ved de danske grænseovergange.

Det fortalte direktøren for Københavns Politi, Anne Tønnes, tirsdag på et pressemøde.

- Politiet forventer en væsentlig rejseaktivitet ved grænsen. Den forenklede model for EU's coronapas vil gøre det lettere. På den anden side vil der komme en øget rejseaktivitet, som vil kunne medføre kø ved grænsen.

- Man skal tage højde for det, når man planlægger sin rejse ind og ud af Danmark, siger hun.

Selv om verden begynder at åbne mere, er der fortsat smittefare derude. Den langt mere smitsomme variant af corona - Delta - vinder frem i verden.

Selv om den forventes udbredt i Danmark, er Styrelsen for Patientsikkerhed ikke bekymret over at åbne landet.

- Vi følger situationen tæt og overvejer den hele tiden, siger direktør Anette Lykke Petri på pressemødet tirsdag.

WHO forventer, at Delta-varianten er på vej til at blive dominerende globalt.