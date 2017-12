Nye regler om alkolåse skal holde spritbilister fra flasken

Nye regler for brugen af alkolåse i biler for spritbilister træder fredag i kraft.

Det glæder Rådet for Sikker Trafik, der mener, at vi får langt færre spritbilister på de danske veje.

- Det kommer til at betyde rigtig meget for trafiksikkerheden. Det er noget, vi har skubbet meget på for at få igennem. Vi er glade for, at det nu sker, siger administrerende direktør Mogens Kjærgaard Møller.

Han tilføjer, at det er en "vinderordning, som alle kan være tjente med".

I den hidtidige lov fra 2015 var det først muligt at køre bil efter en toårig periode, og det var ikke attraktivt nok for flertallet, da de så allerede var vænnet fra bilen, og fordi udgifterne var for store.

- Folk mistede deres arbejde, nogen begyndte at drikke meget mere. Så når de fik muligheden for at få en alkolås, var det allerede for sent, siger Mogens Kjærgaard Møller.

Hvis man vil tilmelde sig ordningen, skal man udfylde en formular og møde op på kommunens borgerservice.

- Vi tænker da, at folk nok kommer til at bruge det, selv om man aktivt skal gøre noget. Konsekvenserne ved at miste kortet er for mange, så jeg tror ikke, at et besøg på borgerservice bliver afgørende, siger Mogens Kjærgaard Møller.

Regelændringen betyder, at spirituskørsel med en promille mellem 1,2 og 2,0 straffes med tre års kørsel med alkolås. Det er altså uden en periode først, hvor man har forbud mod helt at køre bil.

Hvis man kører med en promille på over 2,0, får man ikke muligheden for en alkolås.

Jan Winum Povlsens firma Jawin Safe Trip sælger alkolåse, der er godkendt til den nye lovgivning. Han forklarer, hvordan de virker:

- Man kan ikke starte bilen uden at blæse i alkolåsen. Og indenfor de næste 90 minutter skal du så "genblæse", som det hedder.

- Du ved ikke, hvornår "genblæset" kommer, så man kan ikke snyde, forklarer han.

Jan Winum Povlsen er desuden formand i brancheforeningen "Smart, start alkolås", der organiserer landets distributører af alkolåse.

Hvis man bliver dømt for spirituskørsel, kræver det dog, at man består en teori- og køreprøve for at få en alkolås.

De nye regler skal evalueres efter to år.