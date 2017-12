Nye regler gør det klart: En straffet lokalpolitiker er ude

Det samme skal gælde, hvis man ubetinget mister retten til at køre bil.

Frihedsstraf skal nu altid føre til, at en lokalpolitiker ikke længere er valgbar, hvis vedkommende har fået en ubetinget eller betinget frihedsstraf.

Det fremgår af en aftale, som regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og De Radikale har indgået ifølge en pressemeddelelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

- Det er ganske alvorligt, når man fratager folkevalgte retten til at repræsentere deres vælgere. Nu får vi så skrevet ind i loven, hvornår man ikke længere er værdig til at være i lokalpolitik, siger Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

De nye og mere enkle regler betyder, at Valgbarhedsnævnet nedlægges, da de nye regler overflødiggør nævnet.

Nævnets opgave har været at tage stilling til, om et medlem af et byråd eller regionsråd, der bliver straffet, fortsat er valgbar.

Selv samme nævn afgjorde mandag, at Freddy Blak (S) kan fortsætte i regionsrådet i Region Sjælland til trods for en dom.

Kort før regionsvalget 21. november blev han dømt for at have lækket oplysninger til en journalist fra Weekendavisen.

Oplysningerne handlede om Atea-sagen, der er blevet kaldt danmarkshistoriens største bestikkelsessag.

En gennemgang af nævnets praksis de seneste 15 år viser, at 151 sager ud af 155 havde fået det samme udfald, hvis de nye regler havde været gældende.