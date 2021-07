Fra lørdag er det ikke længere tilladt at sælge plastikservice i Danmark og resten af EU. (Arkivfoto)

Nye regler forbyder kopper og vatpinde i engangsplast

Det er snart slut med tallerkener, bestik, kopper, sugerør, vatpinde og andre produkter lavet af engangsplast i Danmark.

Lørdag træder et EU-forbud mod engangsplast i kraft. Det betyder, at det ikke længere er tilladt at sælge engangsprodukter i plastik.

Et forbud mod engangsplastik er et vigtigt skridt, men det er vigtigt også at gøre op med engangsprodukter generelt.

Det mener Rådet for Grøn Omstilling, Danmarks Naturfredningsforening, WWF Verdensnaturfonden, Plastic Change og Oceana.

De fem miljøorganisationer har udsendt et fælles opråb, hvor de opfordrer Danmark til at tage et generelt opgør med engangsprodukter.

- Danmark kommer til at leve op til de EU-krav, der er i forbindelse med direktivet. Men vi mener ikke, at det bringer Danmark i front i den klimakamp, vi har, siger seniorrådgiver Lone Mikkelsen fra Rådet for Grøn Omstilling til Ritzau.

- Forbuddet kommer ikke til at batte i forhold til det engangsforbrug, som vi har i dag, fordi det er muligt at erstatte engangsprodukter i plastik med andre engangsprodukter.

Hun påpeger, at det ikke nødvendigvis er bæredygtigt at udskifte plastik i engangsprodukter med eksempelvis bambus eller palmeblade.

- Det er egentlig ikke plast, der er et problem i sig selv. Det er i det hele taget det forhold, at vi bruger ting én gang.

- Al produktion har et klimaaftryk. Også affaldsbehandlingen. Det er derfor, vi skal nedsætte engangsbrugen og gå over til at bruge ting flere gange i stedet, siger Lone Mikkelsen.

Rådet for Grøn Omstilling peger på, at andre lande i EU har opstillet mål for reduktion af engangsprodukter og genbrug.

Og Danmark bør gøre det samme. Eksempelvis går Frankrig og Irland foran i EU med en fuld udfasning af engangsservice.

Rådet for Grøn Omstilling og de øvrige organisationer foreslår, at danske politikere indfører bindene mål for reduktion og genbrug af alle typer emballage.

Alle typer plastik - også viskose og cellofan - skal omfattes af forbuddet mod engangsplast, og så skal der indføres et "oprydningsansvar" for fiskeredskaber, der indeholder plastik.

Det skal gælde for virksomheder, der producerer redskaberne, og skal hindre, at fiskeredskaber efterlades i havet.

EU-forbuddet mod engangsplast betyder, at de engangsprodukter i plastik fremover ikke må sælges i Danmark og resten af EU.