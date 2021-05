Nye reformer skal sikre Danmarks velfærd

For få unge får taget en uddannelse, for mange voksne har ikke tilknytning til arbejdsmarkedet, og det skal desuden indrettes mere fleksibelt og med større muligheder for produktivitet.

Delrapporten bærer navnet "Erkendt, forsøgt løst, uløst", hvilket indikerer, at en række reformer allerede er forsøgt uden held.

Senere i år og næste år kommer flere rapporter, der skal komme med løsninger og forslag til såkaldte andengenerationsreformer.

- Vi har ikke kurs direkte mod klipperne, siger Reformkommissionens formand, Nina Smith, der er professor i økonomi ved Aarhus Universitet og tidligere økonomisk vismand.

- Men pointen er, at vi har lavet en velfærdsstatsmodel i Danmark, som kræver, at rigtig mange mennesker er ude i job i en meget stor del af deres liv og betaler skat.

- Hvis de ikke gør det, kan vi ikke finansiere gratis uddannelse og sundhed samt al omsorg og pleje for de gamle og børnene. Det kræver, at vi arbejder, har job og er dygtige, og at vi har høj produktivitet. Det er kontrakten, siger hun.

Regeringen nedsatte sidste efterår Reformkommissionen. Den skulle komme med bud på, hvordan beskæftigelsen kan blive øget og uligheden mindsket.

Fokus var og er blandt andet på at få flere unge til at tage en uddannelse.

- En af de ting, vi gerne vil adressere, er det, vi gør ved vores unge mennesker, som ikke lykkes med at få en uddannelse og arbejde. Og når de er 25 år, har de reelt ingenting.

- Vi har en ret stor gruppe, op mod 50.000 unge mennesker, som vi reelt har tabt på gulvet. Mange af dem kan se frem til at ende i gruppen af voksne på kanten af arbejdsmarkedet med selvforsørgelse, siger Nina Smith.

Hun peger på, at det er nødvendigt at have et samspil med kommuner, arbejdsgivere og uddannelsessteder, hvis det skal lykkes at få flere unge til at tage en uddannelse.

Det er helt rigtigt at lægge et stort fokus på de unge, mener Dansk Industri (DI).

- Der er et enormt potentiale i at hjælpe de unge, der står udenfor, siger DI's administrerende direktør, Lars Sandahl Sørensen, i en skriftlig kommentar.

- For den enkelte er det vigtigt både socialt og økonomisk, men det er også godt for virksomhederne, der kan besætte ledige stillinger.

- Vi skal sikre, at unge bliver hjulpet i gang. Er de ledige, skal de væk fra kontanthjælpen og ind på arbejdsmarkedet frem for lange uddannelsesforløb, siger han.

Trods coronakrisen har blandt andre finansminister Nicolai Wammen (S) slået fast, at Danmark har en sund økonomi. Men det er ikke nok på den lange bane, siger Nina Smith fra Reformkommissionen.

- Det forudsætter virkelig, at vi bliver ved med at arbejde mere, end jeg måske tror, at vi vil, hvis ikke vi laver nogle reformer.

- Det kræver, at vi ikke stiller ret store krav i fremtiden til, at den offentlige service hele tiden skal blive bedre. Og det gør vi - det ved vi historisk set, siger hun.