Nye nærpolitistationer åbner i Ishøj og Høje Gladsaxe

I det nye politiforlig, der blev indgået i december, skal der oprettes 20 nye nærpolitistationer. To af disse kommer til at ligge på Københavns Vestegn. Det oplyser Socialdemokratiets retsordfører, Jeppe Bruus.

Nærmere bestemt bliver der oprettet to nye fysiske nærpolitistationer, den ene i Ishøjcentret og den anden i Høje Gladsaxe. De ligger begge tæt på SUB-områder, hvilket står for særligt udsatte boligområder.

- Vi får nogle nærpolitistationer, hvor behovet er størst. Helt konkret i Københavns omegn og på Vestegnen.

- Begge områder er karakteriseret ved, at kriminaliteten er lav, men at der også er udfordringer med organiseret kriminalitet. Der får vi nu en styrket indsats med betjente, der kommer til at kende området endnu bedre, siger Jeppe Bruus.

Ifølge forliget vil de 20 nye nærpolitistationer få samlet 150 betjente til rådighed målt i årsværk. Stationerne skal være fysiske og have åbningstider, så borgere kan henvende sig.

- - Så det vil være med til at skabe større lokalkendskab og tryghed, men også mere viden om, hvad det er for nogle grupperinger, der er i området, siger Jeppe Bruus.

Idéen om de 20 nærpolitistationer med åbningstider blev kritiseret, da den blev offentliggjort. I en artikel i Berlingske sagde formændene for 11 af 12 politiforeninger, at de ikke så politifaglige grunde til tiltaget.

- Det, vi har behov for, er mere personale, så vi kan opprioritere den generelle politiindsats, men det med at binde flere folk til mursten - det giver ikke mening.

- Vi vil hellere have fleksibilitet, sagde formand for Københavns Politiforening Michael Bergmann Møller eksempelvis.

Jeppe Bruus holder dog fast i, at de nye nærpolitistationer vil gøre en forskel.

- Man får nogle betjente, der er tættere på borgerne og kan være med at opfange, hvad der sker, inden det sker. Og dermed kan være med til at forebygge, at vores børn og unge kommer ind i kriminalitet, siger han.