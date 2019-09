Nye mobilregler har kostet 102 klip i kørekort på et døgn

Det oplyser Rigspolitiet, der har indsamlet data fra landets politikredse.

Opgørelsen, der er formidlet ud på Twitter, er lavet, efter at reglerne for håndholdt mobil blev skærpet tirsdag.

Hvor det før kostede en bøde på 1500 kroner, udløser håndholdt mobiltelefon under kørslen nu også et klip i kørekortet. Desuden koster det fortsat en afgift på 500 kroner til Offerfonden at bruge håndholdt mobiltelefon, mens man sidder bag rattet.

Tre klip inden for tre år medfører en betinget frakendelse af førerretten og en indkaldelse til en orienterende køreprøve.

Køreprøven skal bestås inden for en fastsat tid, ellers mister man førerretten.

Det tyder på, at der er noget at komme efter.

Alene sidste år rejste politiet ifølge tv2.dk sigtelse mod knap 22.500 personer for brug af håndholdt mobil i trafikken.

34 procent af danskerne indrømmer i en undersøgelse lavet af Kantar Gallup for Rådet for Sikker Trafik, at de nogle gange kommer til at bruge deres mobiltelefon håndholdt.

Egentlig skulle det allerede fra årsskiftet have kostet et klip at taste, trykke eller tale i en håndholdt mobil, mens man kører bil. Men en fejl i Rigspolitiets it-system betød, at politiet ikke har været klar til at håndhæve reglerne før nu.

I begyndelsen af august kom det frem i Berlingske, at 15.373 bilister siden 1. januar 2019 var blevet stoppet for at tale i håndholdt mobil eller anvende elektronik, der ikke er monteret i bilen.

Det er nemlig ikke kun mobiltelefonen, der ikke må bruges håndholdt under kørslen.

Forbuddet omfatter også håndholdt brug af tablets, gps'er, computere og smartwatches.

For at bruge udstyret lovligt kræver det, at man bruger det uden fysisk berøring af dets egne knapper eller display.