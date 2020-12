Finansminister Nicolai Wammen (S) agerede julemand lørdag, hvor listen over politiske ønsker fra regeringens støttepartier fik sat en stribe hakker. Over de næste år vil millioner strømme mod institutioner, ældre og uddannelser.

Nye millioner skal skaffe savnede pædagoger

Regeringen og dens støttepartier vil med et trecifret millionbeløb fremrykke kravet om, at der skal være flere pædagoger. Håbet er, at penge kan løse problemet.

Løftet om minimumsnormeringer i vuggestuer og børnehaver, der dominerede dansk politik, inden et vådmarked i Wuhan vendte verden på vrangen, rykkede lørdag et skridt tættere på i Finansministeriets stenkammer.

