Nye midterpartier risikerer at ende i politisk sort hul

I udgangspunktet er tanken god, for mange vælgere er trætte af blokpolitik, fortæller Kasper Møller Hansen, som er valgforsker og professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet.

Men som nyt parti uden en klar mærkesag er det ikke et nemt sted at placere sig i det politiske landskab.

- Det kan være svært at placere sig på midten af dansk politik, for der er altid nogle, der vil noget mere. Det er langt nemmere at placere sig ude på ekstremerne.

Blandt valgforskere kalder man det et "politisk sort hul", forklarer Kasper Møller Hansen.

- Her har man ikke rigtig mulighed for at markere sig på noget, men man bliver mere pragmatisk.

- Det kan være fint, og rent politisk kan man sikkert placere en del vælgere der. Men det bliver jo svært i en debat, hvor han (Lars Løkke Rasmussen, red.) vil blive tvunget til at vælge mellem rød og blå, siger han.

Ifølge Kasper Møller Hansen er det meget vigtigt for nye partier at vise, at de står stærkest på et bestemt område. Han nævner eksempelvis Alternativet med klima og miljø samt Liberal Alliance med skattepolitik.

- Ret hurtigt bliver et parti sovset ind i almindelig politik. Det er næsten det værste, der kan ske for et nyt parti. Man kan næsten ikke undgå at komme til at ligne de andre partier og miste sin kant.

Ifølge Karina Kosiara-Pedersen, som er lektor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet, er et vigtigt vilkår for nye partiers overlevelse, at vælgerne ved, hvad partiet står for.

- Man skal finde ud af, hvad partiets politiske projekt er, få kandidaterne til at gå i takt og få signaleret det samme. Det er enormt vigtigt, for at vælgerne kan vide, hvilket projekt de støtter.

Traditionelt har man også set, at nye partier har skullet pege på en statsminister, forklarer hun.

- Fordi der er Lars Løkke og et samarbejde over midten vil jeg ikke afvise, at det kan skabe noget nyt, hvis han får gode folk med. Men det kan også være, at det ender som noget, der er til stede, men ikke får stor betydning.