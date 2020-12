Nye lyntest afslører mange coronasmittede

Siden lørdag har danskerne kunnet få en gratis lyntest for corona hos Falck. Det allerede populære tilbud betød fund af 468 smittede hen over weekenden.

Lyntest skal være et supplement, der er med til at aflaste det eksisterende testsystem, som i øjeblikket er under stort pres på grund af høj efterspørgsel på testtider.

Heraf blev der i alt fundet 469 positive prøver. Et svar, som testpersonerne får allerede efter et kvarters tid.

Godt 11.000 danskere valgte i weekenden den nye mulighed for at blive lyntestet på Falcks nye testcentre.

