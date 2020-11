Åndedrætsbesvær og svær hovedpine er blandt senfølgerne af covid-19. Nu skal patienterne have hjælp af tværfaglige teams. (Arkivfoto) Foto: ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Nye klinikker til patienter med senfølger

Landets fem regioner åbner hver sin klinik, der skal behandle senfølger af covid-19. Dermed slipper patienterne for at rende fra et sted til et andet.

Danmark - 03. november 2020 kl. 20:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Nogle lider af koncentrationsbesvær, åndenød og hovedpine. Andre oplever en lammende træthed eller plages af smerter i muskler og led. Fælles for dem er, at de har været hårdt ramt af covid-19 og nu forsøger at vende tilbage til livet, sådan som det var, inden de blev smittet.

