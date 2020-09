Nye ejendomsvurderinger udskydes til 2021

- Forsinkelsen er på ingen måder acceptabel. Mange har set frem til at få en mere retvisende ejendomsvurdering og få klarhed over deres fremtidige boligskatter, siger skatteminister Morten Bødskov (S) i meddelelsen.

Det er Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, der har meddelt ministeriet, at det nye system er udfordret.

Forsinkelsen her og nu skyldes, at de nødvendige tests af de første vurderinger har været vanskeligere at gennemføre end forudset, lyder det i pressemeddelelsen.

- Samtidigt er styrelsen blevet udfordret af hjemsendelser i forbindelse med covid-19, står der.