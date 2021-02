Nye drømme i et hemmeligt laboratorie

Men også meget at glæde sig over lige nu, for livet er skønt, og han føler sig, som da han var 60.

Der er nok at se tilbage på for Thure Barsøe-Carnfeldt, der fylder 80 år den 4. februar.

Han har netop færdigbygget en miljøvenlig motor. Håbet er, at den skal kunne sættes i mindre biler.

At det kan have lange udsigter, ved Thure Barsøe-Carnfeldt om nogen. Som direktør i Hope-koncernen var han hovedmanden bag den danske elbil "Hope Whisper".

Da den endelig i 1983 skulle præsenteres for daværende statsminister Poul Schlüter og et stort opbud af internationale gæster i Forum i København, gik det galt. Chaufføren var faldet i søvn, og bilen kørte ind i et rækværk.

Trods den uheldige debut blev bilen efterspurgt flere steder i verden. Den kom dog aldrig ud på de danske veje, da det ikke lykkedes Thure Barsøe-Carnfeldt at skaffe de nødvendige 150 millioner kroner til at starte produktionen.

Situationen blev ikke bedre, da Barsøe i 1988 blev taget i bedrageri og mandatsvig, hvilket udløste en dom på tre et halvt års fængsel.

Han afsonede i Kragskovhede Fængsel, hvor han blev fællestalsmand for de indsatte. Også her kunne han bruge sin idérigdom, da han medvirkede til at forbedre en række forhold for de medindsatte.

Efter to år blev han løsladt, og i 1994 begyndte et nyt eventyr, da han med tilskud fra Erhvervsstyrelsen gik i gang med at forske i, hvordan slagterier kan forebygge salmonella i kyllinger og svin.

En del af tiden foregik arbejdet i det gamle mejeri i Dorf Kirkeby ved Dronninglund. I dag er mejeriet overdraget til en søn.

Men de nye idéer fortsætter, nu i et hemmeligt laboratorie, som ligger i naturen, og hvor den nye motor er kommet til verden.

- Nu skal jeg finde en lille bil, som den kan bygges ind i, og som kan vises frem til den nye miljørigtige generation, skriver Thure Barsøe-Carnfeldt i en mail til Ritzau.

Ved siden af erhvervskarrieren har han været aktiv i politik. I to perioder som medlem af byrådet i Hadsund, og i 1981 blev han valgt ind i Folketinget for Fremskridtspartiet.

Der varede dog kort, for i 1983 forlod han folketingsgruppen efter et opgør med partistifteren Mogens Glistrup.

I nyere tid har Barsøe skrevet en række bøger. Ikke færre end 29 er det blevet til. Blandt andet "Hope Krøniken", der fortæller om hans eget liv, ligesom han er forfatter til "2055".

Den handler om muslimernes overtagelse af den politiske ledelse af Danmark.