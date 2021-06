Nye coronaregler træder i kraft

Fra 1. juli skal man med ny ordning fremvise dokumentation for, at man er undtaget fra test og coronapas.

Fra 1. juli har borgere nu mulighed for at vise dokumentation for, at de er undtaget for test og coronapas. Det skriver Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Et negativt coronatestsvar giver adgang til eksempelvis indendørs servering på barer og restauranter eller til fitnesscentre. Men nogle er fritaget for kravet. Det kan eksempelvis være, hvis man har psykisk funktionsnedsættelse, en misdannelse af næsen eller oplever angst eller fobier.

Muligheden for at være undtaget for coronapas har eksisteret siden foråret. Indtil nu har det været op til den enkelte restaurant, bar eller lignende at vurdere "troværdigheden" af borgerens udsagn.

- Det har dog vist sig at være uhensigtsmæssigt både for borgeren, der kan opleve at blive mistænkeliggjort, og for kontrollanterne, som i visse situationer har haft svært ved at vurdere, om kundens udsagn er korrekt, fremgår det af pressemeddelelsen.

Det har også skabt nogle situationer, hvor nogle borgere på grund af tvivl om deres fritagelse er blevet afvist i døren, har flere medier berettet.

Ifølge Sundhedsministeriet skal det nye dokumentationskrav hjælpe med at skabe størst mulighed klarhed om borgernes og de erhvervsdrivendes pligter i forbindelse med coronapasset. Det skal samtidig begrænse mulighederne for misbrug af reglerne.

Er man undtaget fra test og skal fremvise dokumentation efter de nye regler, skal man forbi et af de kommunale borgerservicecentre.

Her kan man allerede fra fredag henvende sig og få udleveret et papir underskrevet af myndighederne. Det gælder i tre måneder fra udskrivelsesdatoen.

Det er ikke nødvendigt at medbringe en lægeerklæring, der beskriver ens tilstand eller sygdom.

Beslutningen om, at der skulle indføres et krav for, at man er undtaget fra at vise coronapas, blev truffet i forbindelse med den seneste aftale om genåbning af Danmark. Aftalen blev indgået 11. juni. Alle Folketingets partier - undtagen Nye Borgerlige - står bag aftalen.