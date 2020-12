Nye boligejere skal skaffe sig af med gamle brændeovne

Fra 1. april næste år bliver nye boligejere forpligtet til at skifte eller skrotte gamle brændeovne fra før 2003, når de køber bolig.

Det har Folketinget vedtaget i en ny lov, oplyser Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

De gamle brændeovne sender flest farlige partikler ud i luften og er en stor synder, når det kommer til luftforurening.

Partiklerne er en af grundene til, at danskerne lever kortere og er årsag til alvorlige sygdomme.

Derfor er det ifølge miljøminister Lea Wermelin (S) vigtigt, at de gamle brændeovne bliver skiftet.

- Den her lov er et vigtigt skridt i kampen for renere luft, og jeg er glad for opbakningen fra et bredt flertal i Folketinget. Danskerne bliver alvorligt syge og dør for tidligt på grund af luftforurening.

- Derfor skal vi skille os hurtigere af med de gamle brændeovne, og det er loven med til at sikre, siger hun i meddelelsen.

Ifølge Miljøministeriet er der i alt 700.000 brændeovne i Danmark. Ud af dem skønnes 260.000 at være produceret før 2003 og bliver derfor omfattet af den nye lov, når boliger skifter ejer.

Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne (Dapo) mener, det er godt, at de gamle brændeovne, der forurener mest, skal skiftes ud.

Det siger sekretariatsleder Kjeld Vang.

- Når vi ved, at de ældste brændeovne forurener mest, er det den rigtige vej at gå at få sat system i, at de ældste ovne bliver taget ud af markedet.

- Og det gør man jo med den her ordning, så den har vi egentlig talt varmt for, siger han.

Dapo repræsenterer alle virksomheder, der sælger brændeovne i Danmark.

Det forventes, at 12.000 brændeovne ekstra vil blive udskiftet det første år med den nye ordning.

Ifølge Kjeld Vang vil der i mange af tilfældene blive købt en ny brændeovn.

- Danskerne er glade for deres brændeovne. Så vi har set i forbindelse med andre skrotningsordninger, at der bliver købt nye brændeovne. Her har vi oplevet, at seks-syv ud af ti brændeovne bliver udskiftet med en ny.

- Og det er vi selvfølgelig glade for som branche og håber, at det gentager sig, siger han.

En gammel brændeovn forurener op til fem gange så meget som en moderne ovn, lyder det.

Kakkelovne, masseovne, antikke brændeovne og åbne pejse er undtaget fra ejerskifteordningen.