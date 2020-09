Nye besøgsrestriktioner rammer botilbud i hovedstadsområdet

Meldingen kommer, efter at der registreret et stigende antal smittede med coronavirus.

De nye restriktioner gælder for 17 kommuner i hovedstadsområdet.

Restriktionerne kommer, efter at lignende begrænsninger for nyligt blev indført i Frederikshavn og Hjørring Kommune.

Restriktionerne gælder kun sociale tilbud, som har beboere eller medarbejdere, som tilhører en risikogruppe.

- Jeg tager sundhedsmyndighedernes anbefaling meget alvorligt og indfører derfor nu også besøgsrestriktioner i en række kommuner i hovedstadsområdet for at beskytte sårbare mennesker, siger social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) i meddelelsen.

- Smitten i hovedstaden går desværre lige nu i den forkerte retning, og derfor har vi som samfund et ansvar for at passe på borgere i risikogruppen, tilføjer hun.

Det vil fortsat være muligt at besøge beboere på tilbuddene. Det vil dog fremover kun kunne ske på udendørs arealer.

I visse "kritiske" tilfælde kan besøg indendørs også tillades, hvis det vurderes at kunne gøres forsvarligt.

De nye restriktioner gælder for følgende kommuner:

Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lyngby-Taarbæk, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk.