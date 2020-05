Nye anbefalinger: Børn kan lege med flere venner ad gangen

Sundhedsstyrelsens dropper sine anbefalinger om, at børn maksimalt bør lege med én eller to andre børn.

Det skriver DR Nyheder.

- Vi har valgt at gå væk fra de her strenge krav til, hvem man må lege med, og hvor mange man vil lege med, og at man heller ikke må have soveaftaler, siger Maria Koch Aabel, chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen, til DR.