Nye Borgerliges formand har stemt på to seje kandidater

- Jeg har stemt på to seje kandidater, som jeg selv har opfordret til at stille op, sagde hun, da hun blev spurgt om, hvem hendes stemme er gået til.

Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige, har klokken 09.04 afgivet sin stemme til kommunal- og regionsrådsvalget i Snekkerstenhallen i Helsingør.

Det to år gamle parti har i dag flere byrådsmedlemmer og et enkelt regionsrådsmedlem, men det er alle partihoppere, der har meldt sig under Pernille Vermunds faner efter kommunal- og regionsrådsvalget i 2013.

Det er altså første gange, at det er muligt for vælgerne at stemme på partiet.