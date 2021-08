Formand for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, lægger i reformplan op til store ændringer i det danske samfund - herunder at sænke skatter og afgifter med 100 milliarder kroner og skære 100.000 job i det offentlige. (Arkivfoto)

Nye Borgerlige vil sænke skat og skære 100.000 offentlige job

Skatten på alt fra arbejde til aktier, arv og virksomheder skal sænkes med 100 milliarder kroner.

Til gengæld skal den offentlige sektor på en stor slankekur, hvilket blandt andet betyder, at der skal nedlægges 100.000 stillinger frem mod 2035.

Sådan lyder det fra Nye Borgerlige i partiets 2035-reformprogram, som formand Pernille Vermund præsenterer i et interview med Berlingske.

Det centrale i partiets plan er at styrke det private erhvervsliv på bekostning af den offentlige sektor og at give mere frihed.

- Vi må ikke være bange for at slippe de markedskræfter, der styrer det private erhvervsliv, fri i det offentlige, siger Pernille Vermund.

- Institutionerne skal have et frihedsbrev, og der er nødt til at være en højere grad af konkurrence, så de institutioner, der gør det godt, kan investere i ny teknologi og bedre lokaler og give medarbejdere mere i løn, mens dem, der gør det dårligt, får det svært, siger hun til Berlingske.

Partiet vil frem mod 2035 spare seks milliarder kroner hvert år i de offentlige udgifter, så man ender på 85 milliarder kroner.

Det skal blandt andet ske ved at nedlægge DR, DSB's opgaver skal sendes i udbud til private, jobcentrene skal afvikles, og den kommunale integrationsindsats skal beskæres.

Pernille Vermund erkender, at partiets forslag ikke er tilstrækkelige til at nå målet om besparelser. Hun siger, at partiet hvert år vil lægge nye forslag frem.

Herudover vil Nye Borgerlige blandt andet afskaffe udviklingsbistand, stille krav om at udlændinge kan forsørge sig selv, afskaffe SU på kandidaten og udfase efterlønnen.

Pengene vil Nye Borgerlige bruge til at sænke skatter og afgifter for mere end 100 milliarder kroner.

Skattelettelserne tæller afskaffelse af topskatten og arbejdsmarkedsbidraget, fjerne registreringsafgift på biler, fjerne arveafgiften og nedsætte selskabsskatten.

I den borgerlige blok får forslaget en kølig modtagelse hos Dansk Folkeparti. Formand Kristian Thulesen Dahl siger til Berlingske, at planen er "et frontalangreb mod den velfærdsmodel, vi kender i dag."

I Venstre tager politisk ordfører Sophie Løhde imod planen med et åbent sind.

Hun erklærer sig over for Berlingske enig i, at skatter og afgifter skal ned, men mener samtidig, at Venstre vil prioritere, at der er økonomi til at prioritere at investere og udvikle velfærdssamfundet.