Nye Borgerlige vil med SF få Muhammed-tegninger ind i skolen

På SF's landsmøde lørdag åbnede partiformand Pia Olsen Dyhr for, at der skal laves undervisningsmateriale til lærere om Muhammed-tegningerne, så den enkelte lærer ikke længere skal stå med ansvaret.

Hun hilser det velkommen, men bemærker, at SF i marts ikke ønskede at støtte et forslag til vedtagelse om, at der skal udarbejdes læringsforløb om Muhammed-krisen, som lærerne kan bruge.

Forslaget blev ud over Nye Borgerlige støttet af Liberal Alliance, Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative.

Med den nylige melding fra Pia Olsen Dyhr mener Mette Thiesen, at der kan samles et flertal.

- Hvis SF mener det, de siger i dag, burde de kunne stemme for. Og så vil der i princippet blive et flertal for det her uden om regeringen, siger Mette Thiesen.

Formand for Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl mener dog ikke, at der er grund til at glæde sig for tidligt. For mens Ny Borgerlige og DF vil gøre tegningerne til en obligatorisk del af undervisningen, vil Pia Olsen Dyhr ikke gå så langt, sagde hun lørdag.

Ifølge DF-formanden vil lærerne derfor fortsat være under pres.

- Hvis man stadigvæk med SF's forslag står som den enkelte lærer og skal vurdere, om man vil bruge materialet eller ej, så vil det stadig være den enkelte lærer, der står med den frygt. Vi vil tage et kollektivt ansvar som land for at det er noget, vi skal turde, siger han.

- Jeg synes, at Pia Olsen Dyhr lader som om, at hun vil noget her, uden at det får den konsekvens, som hun i virkeligheden selv taler for, er nødvendig, siger Kristian Thulesen Dahl.

Forslaget fra marts fra de blå partier - som Mette Thiesen henviser til - indeholdt da også kun en "mulighed for at bruge" materialet i undervisningen.

- Folketinget pålægger regeringen at opdatere skolesikkerhedsberedskabsplanerne og udarbejde læringsforløb på emu.dk i Muhammedkrisen, som lærere i folkeskolen har mulighed for at bruge i undervisningen, stod der blandt andet.

Det er ifølge Mette Thiesen netop det, SF nu selv tager initiativ til.

Undervisningsordføreren understreger dog ligesom Kristian Thulesen Dahl, at tegningerne bør indgå obligatorisk i undervisningen til børn og unge, fordi lærerne skal beskyttes.

Spørgsmål: Men hvis tegningerne bliver vist, vil det vel stadig kunne såre grupper i samfundet?

- Det her er netop, at vi som lovgivere tager et ansvar. Vi siger, at det her, det er noget, alle skal kunne vise. Men altså helt ærligt, hvis man accepterer, at der er grupper i Danmark, der vil ty til vold, hvis der vises tegninger af deres såkaldte profet, så accepterer man også voldsmandens veto, og det er simpelthen uacceptabelt, siger Mette Thiesen.