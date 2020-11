Partiformand Pernille Vermund vil bringe annoncer i landets aviser for at "vise franskmændene, at vi står skulder ved skulder med dem i kampen for ytringsfriheden".

Nye Borgerlige mangler tilladelse til at bringe tegninger

Nye Borgerlige planlægger at betale landets aviser for at indrykke annoncer med Charlie Hebdos Muhammed-tegninger, og Weekendavisen og Berlingske har tilkendegivet, at de er klar til at indrykke dem.

Men i øjeblikket har Nye Borgerlige slet ikke rettighederne til at bringe tegningerne, fortæller partiets pressechef, Lars Kaaber, til Ekstra Bladet.

- Vi er lige i en mellemstation, for vi har dem ikke endnu. Det er også derfor, at de ikke er offentliggjort.

- Men vi er i dialog med Charlie Hebdos advokat, siger han til Ekstra Bladet.

Pressechefen fortæller samtidig til avisen, at partiet regner med at have en aftale på plads mandag. Han kalder det for en formssag.

Ønsket fra Nye Borgerlige om at bringe annoncer med tegninger af profeten Muhammed sker for at vise sympati med den franske skolelærer Samuel Paty.

Han fik for nogle uger siden skåret halsen over efter at have vist Muhammed-tegninger for sine elever.

- Mit ønske med de her annoncer er at vise franskmændene, at vi står skulder ved skulder med dem i kampen for ytringsfriheden, siger Nye Borgerliges partiformand, Pernille Vermund.

Ansvarshavende chefredaktør for Berlingske, Tom Jensen, fortalte søndag, at man i lighed med Weekendavisen vil bringe Nye Borgerliges Muhammed-annoncer, hvis det bliver aktuelt.

Tom Jensen kan ikke finde noget sagligt argument for, at annoncerne med Muhammed-tegningerne ikke skal bringes.

- Det er meget enkelt. Jeg har bedømt annoncen, som vi bedømmer alle andre annoncer. Der er ikke noget i den annonce, der gør, vi ikke skulle kunne bringe den.

- Den indeholder tegninger, som har været i centrum i Frankrig, og det er tegninger, vi for længst har valgt, at vi kan bringe i forbindelse med redaktionel omtale af sagen. Og som vi allerede har bragt, siger Tom Jensen.