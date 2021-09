Nye Borgerlige i Herning dropper ordblind byrådskandidat

19-årige Adrian Svensen var indtil for nylig nummer to ud af fem på listen hos Nye Borgerlige til kommunalvalget i Herning.

En ung kommunal kandidat for Nye Borgerlige er efter eget udsagn blevet bedt om at trække sig, fordi han er ordblind.

Men nu er han blevet bedt om ikke at stille op alligevel, fordi han er ordblind.

- Det rammer mig - i første omgang med tårer i øjnene. Derefter bliver man vred og skuffet, for de har givet mig falske forhåbninger, siger den unge politiker til Herning Folkeblad.

Han fortæller, at han af partiet fik at vide, at han ikke ville kunne klare byrådsarbejdet, hvis han blev valgt.

Dog understreger han, at det ikke blev sagt ordret, at ordblindhed var årsagen.

Nye Borgerliges lokalformand i Herning, Mikael de Fries Jensen, afviser, at ordblindhed er den direkte årsag til, at han er blevet bedt om at trække sig.

Han mener dog, at Adrian Svensen har været tilbageholdende med at bruge hjælpemidler.

- Derfor har vi sagt, at byrden ved byrådsarbejdet vil blive for stor. Man skal blandt andet læse sager med tavshedspligt, og så dur det ikke, at man skal kunne trække på en anden for at læse dem, siger lokalformanden til Herning Folkeblad.

Ifølge Adrian Svensen har bestyrelsen givet ham mulighed for at udlægge beslutningen med den begrundelse, at han ville koncentrere sig om sin uddannelse.

Men han vil hellere fortælle offentligheden, at han blev bedt om at gå, siger han til Herning Folkeblad.

Adrian Svensen uddyber, at bestyrelsen fra begyndelsen har været bekendt med hans ordblindhed. Han erkender, at han har været skeptisk overfor at bruge hjælpemidler, men siger også, at han har udtrykt, at han er indstillet på at lære det.