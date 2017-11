Nybagte vælgere er i sving på valgdagen i midtjysk kommune

Her skal de eksempelvis hjælpe med at vise borgerne hen til stemmeborde, indberette stemmeprocenter og dele karameller ud til borgere, der står i kø.

En af de unge, der har meldt sig til opgaven, er 18-årige Mathilde Ravn Rasmussen.

- Jeg synes, det kunne være spændende at komme lidt bag om tingene og se, hvordan det foregår, siger den unge handelsskoleelev.

Hun er selv førstegangsvælger og har tænkt sig at benytte sin stemmeret på valgdagen.

Formålet med de juniortilforordnede er netop at vise unge, hvordan demokratiet fungerer og få flere af deres jævnaldrende til at stemme.

Det forklarer Karen Ravn Bach, leder af kommunens valgsekretariat.

- Meningen er, at vi gerne vil have de unge til at interessere sig for demokrati, herunder de valghandlinger der afvikles.

- Vi udstyrer på forhånd de unge med trøjer, hvor der står, de er "juniortilforordnede". Det skulle også gerne have den effekt, at kammeraterne lægger mærke til det, og måske får det dem til at stemme, siger Karen Ravn Bach.

Flere andre kommuner har også engageret unge som hjælpere på valgdagen.

Det gælder blandt andre Jammerbugt Kommune og Rudersdal Kommune.

De unge valghjælpere er bare en lille del af det store korps af hjælpere, der er i sving på valgdagen.

Kommunerne har allieret sig med tusindvis af valgtilforordnede og stemmeoptællere.

Eksempelvis har Københavns Kommune rekrutteret over 2000 valgtilforordnede og op mod 1000 frivillige til at tælle stemmer op, når valgstederne lukker klokken 20.