Fra det nye år bliver det muligt for borgere at ansøge om seniorpension. I den første tid er det op til hver enkelt kommune at afgøre, hvem der er berettiget til at få den. Derefter bliver det en statslig opgave. (Arkivfoto).

Ny ydelse til nedslidte lander til nytår

Et politisk flertal er enedes om at lade den omstridte seniorpension til nedslidte træde i kraft til nytår. Staten får fra 2021 ordningen under sine vinger.

Et politisk flertal blev mandag aften enige om at lade seniorpensionen træde i kraft fra nytår, oplyser beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

