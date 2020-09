Ny viden giver vikinger sydeuropæiske gener og mørkt hår

For manges indre øje står billedet af vikingerne klart: Store, bredskuldrede og med rødt eller blond hår.

Et nyt studie fra Københavns Universitet nuancerer dog billedet en smule.

For vikingerne delte formentlig mange gener med sydeuropæere. Og det er også mere sandsynligt, at de havde mørkt hår i stedet for rødt eller blond.