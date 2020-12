Det danske krigsskib Absalon, der for nylig er blevet omklassificeret til fregat, vendte tidligere i december hjem fra et togt i Nordatlanten. Hidtil har det været Søværnets mindre avancerede inspektionsskibe og inspektionsfartøjer, der har sejlet i området, men med Natos øgede fokus på Arktis og Nordatlanten skal fregatterne nu oftere nordpå. (Arkivfoto)

Ny verdensorden sender krigsskibe nordpå

De største danske krigsskibe skal patruljere mere i Nordatlanten for at afskrække Rusland. Analytiker er spændt på, om der bliver tid til andre missioner.

Normalt er Danmarks mest slagkraftige skibe at finde under sydligere himmelstrøg, hvor de på internationale missioner patruljerer konfliktområder som Afrikas Horn eller senest Hormuzstrædet ved Iran.

Det var et særsyn, da den ene af Søværnets 140 meter lange fregatter sidste sommer for første gang lagde til i Nuuk for at bidrage til suverænitetshåndhævelsen af Rigsfællesskabets grænser i nord.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her