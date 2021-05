Ny vejstribe skal øge sikkerheden på danske motorveje

De fleste bilister genkender måske følelsen af, at regnvejr kan gøre det sværere at se vejstriberne, når de kommer kørerne på de danske motorveje.

- Den kan få en kæmpe betydning. Dels fordi trafikanterne føler sig mere trygge, når de bedre kan se striberne, og dels fordi trafikanterne dermed placerer sig mere hensigtsmæssigt på vejbanen, siger han.

- Når trafikanter ikke kan se striberne, har de nemlig en tendens til at lægge sig helt ud i kantlinjen, og det øger risikoen for uheld, lyder det.

I løbet af de næste fem til otte år kommer Vejdirektoratet til at udlægge den nyudviklede vejstribe på samtlige danske motorveje.

Indtil nu er det en teknisk detalje, der har gjort, at trafikanter kan have haft svært ved at se de nuværende sammenhængende vejstriber i regnvejr.

- Når det regner, lægger der sig en slags vandfilm oven på vejstriben, der dækker for de små glasperler, der ligger i selve striben, og som har til formål at reflektere bilens lys til føreren, siger Michael Larsen.

De nye vejstriber er derimod opbygget af en masse dråbeformede klatter, der er anbragt forskudt af hinanden. Det har den positive konsekvens, at regn lettere driver bort fra dem.

Dermed fremtræder de tydeligere i bilernes skær, konkluderes det.

Den nye stribe blev først testet på en strækning ved Gørlev i Nordvestsjælland. Her målte og sammenlignede man stribens refleksionsevne i tørt, vådt og overskyet vejr.

Arbejdet med at udlægge den nye vejstribe begyndte egentlig allerede i 2019. Men nu er man gået "all in", lyder det fra projektlederen.

- I første omgang skal motorvejsnettets vejstriber udskiftes, i takt med at man også lægger ny asfalt. Sideløbende skal det også ske på de såkaldte hoved- og landeveje rundt om i landet, siger Michael Larsen.