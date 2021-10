Ny vaskemaskine? Her er fem gode råd før køb

Når man går på jagt i junglen af hårde hvidevarer, kan det være svært at vide, hvor man skal starte. Først skal man afklare sine behov, og så skal man kigge sig grundigt for.

En vaskemaskine, der koster 8000 den ene uge, kan potentielt koste 5000 i den næste, og så 8000 igen ugen efter.

- Så det kan godt betale sig at se sig for, siger Gitte Sørensen, der er projektleder hos Forbrugerrådet Tænk, hvor hun har stået for en test af vaskemaskiner.

Gitte Sørensen anbefaler, at man bruger Pricerunner og tjekker prishistorikken, så man kan få en fornemmelse af priserne, før man køber.

De svingende priser bliver bekræftet af Jacob Scheuer Larsen, der er butikschef hos hvidevareforretningen Bjerg Iversen i Odense.

Samtidig understreger han, at det langt fra er alle, der har brug for den dyreste maskine.

- Det vigtigste er at få en driftssikker vaskemaskine. Men hvis man for eksempel vasker tre gange om dagen, så kan det godt svare sig at gå efter noget, der for eksempel har kulfri motor eller forstærkede lejer, siger han.

Dette vil nemlig gøre den mere slidstærk.

I det hele taget bør man overveje sine behov.

- Det går mod større og større maskiner, men hvis man kun er én i husstanden, så skal der enormt meget til at fylde en 10-kilos maskine, siger Gitte Sørensen.

Det er mere energieffektivt at have en mindre tromle, som man har større chance for at fylde helt op, tilføjer hun.

Mens det kan hjælpe at se på energimærket, kan det ikke stå alene. Der kom nemlig nye regler for energimærker i marts 2021, og derfor har butikkerne nu både modeller med den gamle og den nye ordning.

- Den maskine, der før hed "A+++", hedder måske "E" nu. Det kan godt være lidt forvirrende, siger Jacob Scheuer Larsen.

Ifølge Forbrugerrådet Tænk er der også en anden grund til at være forsigtig med, hvad man læser ind i et energimærke.

Det er nemlig langt fra altid, at et grønt energimærke er det samme som en grøn maskine.

- Lige præcis på vaskemaskiner er det faktisk rigtig svært at styre efter energimærket, siger Gitte Sørensen.

De nye regler betyder nemlig, at energimærket laves ud fra det miljøvenlige vaskeprogram "Eco 40-60". Derfor er der ingen garanti for, at energimærket er retvisende, hvis du bruger andre programmer.

Miljøhensynet betyder også, at vaskemaskinerne generelt bruger mindre vand. Og mens det kan være fint for de fleste, bør man gå efter en maskine med et ekstra skylleprogram, hvis man har en sensitiv hud.

Endelig mener Gitte Sørensen fra Forbrugerrådet Tænk også, at det er værd at tænke over, om man har brug for smarte funktioner, som for eksempel gør det muligt at starte maskinen fra sin smartphone, mens man er på farten.

- Der er jo det med vaskemaskinen, at man ikke kan få internettet til at fylde tøj i, og man skal også selv tage det ud igen, siger hun.

Så overvej, hvad du vil eventuelt vil opnå med en app-styret vaskemaskine, lyder rådet.

/ritzau fokus/