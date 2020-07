Ny uddannelse skal sende kvinder i Jæger- og Frømandskorpset

Forsvaret håber, at flere kvinder fremover vil være at finde i specialstyrkerne.

Som den første kvinde nogensinde har en 25-årig bestået Hærens patruljekursus, og nu skal hun stå i spidsen for at skabe en uddannelse for kvinder i Forsvarets specialstyrker som Jægerkorpset og Frømandskorpset.

Det oplyser Forsvaret i en pressemeddelelse, hvor den 25-årige kvinde er anonymiseret. Hun er blevet ansat i Jægerkorpset.

Uddannelsen vil specifikt rette sig mod at uddanne kvindelige soldater, der kan være med til at arbejde i operationer rundt omkring i verden, hvor kønsspecifikke forskelle eksempelvis kan forhindre indhentning af efterretninger.

Uddannelsen vil blive tilrettelagt med et særligt forløb, specifikt for kvinder. Den vil "tage udgangspunkt i de opgaver, de skal løse sammen med Jægerkorpsets patruljer eller selvstændigt", lyder det i pressemeddelelsen.

Den skabes med formålet at tiltrække flere kvinder til en del af Forsvaret, der historisk har bestået af mænd.

- Vi har et klart ønske om, at flere kvinder skal søge både patrulje- og aspirantkursus eller vores kommende uddannelse for kvinder.

- Kvinder vil tilføre både Jægerkorpset og specialoperationsstyrkerne generelt en yderligere kapacitet i både de nuværende og fremtidens konflikter rundt om i verden, siger Jægerkorpsets chef, Kåre Jakobsen, i pressemeddelelsen.

Endnu er ingen kvinder blevet jægersoldater eller frømænd.

I 2019 foreslog daværende forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V), at der skulle flere kvinder ind i de danske specialstyrker.

Det foreslog han blandt andet på baggrund af, at blot syv procent i det danske forsvar er kvinder.

- Kvinder vil kunne gøre rigtig god gavn i de operative styrker, siger han.

- I urolige egne af verden - Irak eller Syrien - optræder voldtægt nogle gange som et krigsmiddel, og der er erfaringen, at kvinder, som har været udsat for den slags ting, helst vil tale med kvinder, lød det fra den daværende minister.