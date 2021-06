Ny tænketank vil fokusere på bæredygtigt brug af havet

Det mener Maria Reumert Gjerding, som er forperson for bestyrelsen af den nye Tænketank Hav, som lanceres mandag 21. juni.

Det er nemlig vigtigt, at vi ser på omstillingen af havet på samme måde, som vi har set på den grønne omstilling, hvor der har været massive indsatser, siger hun.

- Omstillingen af miljøet i havet er desværre meget overset. Hvilket er problematisk, når havet dækker 70 procent af jordens overflade og har enorme ressourcer til at optage C02, siger hun.

Maria Reumert Gjerding mener derfor, at der skal handles snart for at undgå, at det danske hav bliver til en ubrugelig undervandsørken.

- Der er ikke et eneste farvand omkring Danmark hvor det går godt. Vores fiskebestande er pressede. Torsken er presset. Vores ålegræs, som har potentiale til at trække store mængder CO2 ud af atmosfæren og hjælpe til at bremse klimaforandringerne trives ikke, fordi havet har det skidt, siger hun.

Og hun mener, at det er et problem, som kan løses.

Både erhvervslivet og politikerne vil gerne arbejde for et mere bæredygtigt hav, hvis forskningen og metoderne er på plads, siger Maria Reumert Gjerding.

- Vi har et erhvervsliv som er åbent overfor forandring. Særligt fiskerne ønsker ikke at udrydde livet i havet, da det er deres levebrød.

Derfor mener hun, at det bør være Danmarks ambition, at være et af de første lande til at opnå blå omstilling, som hun kalder de bæredygtige omstilling af havets miljøer.

- Vi skal udvikle de gode fiskerimetoder, så de kan foregå på en skånsom måde, og være foran i at udlægge beskyttede områder. Så er Danmark med til at lave løsninger, som sikre omstillingen i hele verden, siger Maria Reumert Gjerding.

Tænketanken er oprettet af Velux fonden.

Der er afsat 75 millioner kroner til at støtte tænketanken i mindst fem år.