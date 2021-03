Ny smittetalsopgørelse gør det vanskeligt at tyde epidemi

Det er en ny måde at opgøre det daglige smittetal på, og derfor er tallet højere end tidligere.

Nanna Reiter, overlæge på Bispebjerg Hospital og formand for Intensivudvalget ved Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin, siger, at det kan være en udfordring, fordi man ikke kan sammenligne tallene med tidligere smittetal.

- Det er lidt vanskeligt at sammenligne de tal, vi har set tidligere, med de nuværende tal, fordi de også inkluderer kviktestene, siger hun.

Omvendt har hun før savnet en samlet opgørelse af antallet af smittede, forklarer hun.

Antallet af indlagte faldt med otte personer til i alt 222.

- Antallet af indlagte ser ud til at have stabiliseret sig nogenlunde omkring lige over de 200 og har egentlig ligget stabilt igennem et stykke tid nu. Det samme gælder antallet af indlagte på intensivafdelinger, siger Nanna Reiter.

Af de 222 indlagte ligger 44 på intensivafdeling. Af dem ligger 23 forbundet til en respirator, der skal hjælpe dem med at trække vejret.

Og det nuværende antal indlagte er ikke noget, der for alvor presser hospitalerne, siger Nanna Reiter.

- Vi prøver at normalisere vores aktiviteter på afdelingerne. Vi laver stadig planlagt kirurgi og ambulante undersøgelser. Så der er ikke noget, som vi ikke gør. Men vi venter også på tredje bølge, siger hun.

270.331 prøver er det seneste døgn blevet analyseret for coronavirus på tværs af alle teststeder.

Det er grundet den nye opgørelsesmetode dobbelt så mange som tirsdag. Andelen af smittede - den såkaldte positivprocent - er på 0,31.

Det svarer til niveauet, der har været siden starten af februar, hvor positivprocenten har svinget mellem 0,30 og 0,50.

Der er det seneste døgn registeret to nye dødsfald med coronavirus.