Ny skrotordning: Få 5000 kroner for den gamle dieselbil

For skrotpræmien for de forurenende biler stiger fra 2200 til 5000 kroner som følge af en politisk aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

Præmien fungerer som en pulje på 100 millioner kroner, som åbner den 6. april. Pengene vil blive uddelt efter først til mølle-princippet.

Ifølge miljøminister Lea Wermelin (S) skal den økonomiske gevinst være med til at lokke flere bilejere til at skrotte dieselbilen.

- De ældste dieselbiler forurener mere end andre biler, og det er lige præcis de biler, som vi er blevet enige om, at der skal være en økonomisk gulerod for at skrotte.

- Det giver renere luft og er godt for både sundheden og miljøet, siger Lea Wermelin i pressemeddelelsen.

Skrotpuljen på de 100 millioner kroner svarer til en godtgørelse til ejerne af omkring 35.000 dieselbiler, oplyser Miljøministeriet.

En dieselbil fra før 2006 udleder flere partikler end en ny dieselbil, og udleder generelt mere CO2 end nyere dieselbiler.

De gamle dieselbiler skal væk fra vejene, fordi de forkorter danskernes liv, siger SF's fødevareordfører, Carl Valentin.

- De gamle dieselbiler dræber os bogstaveligt talt, og særligt vi, der bor i byerne, rammes hårdt af den voldsomme luftforurening.

- Derfor er det godt, at vi nu sikrer, at flere af dem bliver skiftet ud. Også for klimaets skyld, siger Valentin i pressemeddelelsen.

Den hævede skrotpræmie er ikke kommet for at blive. Den forsvinder igen, når puljen er brugt op eller senest ved udgangen af 2021. Herefter vil præmien falde tilbage til 2200 kroner for dieselbilerne.

Miljøordføreren for Enhedslisten, Rasmus Vestergaard Madsen, mener, at ordningen er et vigtigt skridt på vejen mod et bedre klima.

- Med den forhøjede skrotningsgodtgørelse, får vi pillet de ældste dieselbiler af vejene og kommer altså et rigtig vigtigt skridt tættere på en renere luft og en lavere klimabelastning.

Tusindvis af danskere benyttede sig i 2019 af en tilsvarende forhøjet skrotpræmie for deres ældre dieselbil.