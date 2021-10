Ny skole skal give fængsler flere hænder

Hvis du fremover vil uddanne dig til fængsels- eller transportbetjent, skal du have mulighed for at gøre det i Sydøstdanmark.

Det oplyste Justitsministeriet onsdag.

- Kriminalforsorgen er utrolig presset i øjeblikket. Vi mangler simpelthen hænder, siger justitsminister Nick Hækkerup (S) til Ritzau.

Tal fra Kriminalforsorgen viser, at antallet af fuldtidsansatte fængselsbetjente er faldet hvert år fra 2012 til 2020.

Samtidig er der kommet flere indsatte i de danske fængsler og arresthuse. I 2020 var der i gennemsnit 4.065 indsatte om dagen. Ifølge et faktaark fra Fængselsforbundet er det det højeste antal siden 2005.

Når der bliver færre betjente og flere indsatte får det betydning for de indsatser, som skal resocialisere de indsatte, som fængslerne udfører.

Det mener Nichlas Permin Berger, som er forsker hos Vive - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd - og PhD. i sociologi.

- Hvis der ikke er tid til at tale med de indsatte, så bliver det mere bare opbevaring og indespærring. Og det er ikke det Kriminalforsorgen alene skal. Resocialisering er også et af målene for Kriminalforsorgens arbejde, siger han.

I resocialiseringen arbejder Kriminalforsorgen med at forhindre de dømte i at begå kriminalitet igen.

Nick Hækkerup mener, at muligheden for at tage uddannelsen flere steder kan være med til at sikre flere hænder.

I dag kan du uddanne dig til fængsels- eller transportbetjent i Møgelkær og Birkerød.

Det ligger endnu ikke fast, hvor det tredje sted, hvor fremtidens fængsels- og transportbetjente skal uddannes, bliver.

Det skal drøftes under forhandlingerne om en ny flerårsaftale for Kriminalforsorgen. De er i gang for tiden, og onsdagens melding skal ses om en delaftale.

I en analyse fra Kriminalforsorgen peger den på, at mange studerende på uddannelsen vælger praktik- og ansættelsessted ud fra deres bopæl.

Derfor peger pilen netop på Sydøstdanmark, da der i flere år har været rekrutteringsproblemer i især de østdanske fængsler, og det samtidig er en landsdel med flere store fængsler.

Den nye skole forventes at have kapacitet til årligt at optage op til 100 fængselsbetjentelever og 50 transportbetjentelever.

Selv hvis der kommer flere betjente, er det ikke givet, at det gør en positiv forskel for de indsatte og skaber bedre arbejdsmiljø for fængselsbetjentene.

Men det kan skabe muligheden for det, mener Nichlas Permin Berger.

- Der er ikke nogen naturlov, der siger, at fordi der er flere betjente, så er der også mere resocialisering, siger han.

- Men det er en forudsætning for resocialiseringen, at der er tilstrækkeligt med tid og overskud, så man ikke bygger flere mure imellem betjente og indsatte. Men at sikre resocialiseringen kræver også politisk vilje og prioritering, tilføjer han.