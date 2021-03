Ny screening af positive test sætter fart på smitteopsporing

Siden midten af januar er danskernes positive coronatest blevet undersøgt for, om smitten var med en af de virusvarianter, der holdes øje med.

Nu er en ny udgave af en screening taget i brug, og det betyder, at der kan sættes mere fart på smittesporingen. Det skriver Statens Serum Institut (SSI) i en pressemeddelelse.

Den screening, der hidtil er blevet brugt - Delta-PCR - kan kun fastslå, om en positiv coronatest er med en buket af forskellige virusvarianter.

Den kan ikke vise, præcis hvilken variant der er tale om.

Derfor skal test, der slår ud, bagefter sekventeres, så varianten kan fastslås.

Den nye test - Delta-2-PCR - kan derimod allerede i første omgang vise, om man er smittet med for eksempel den britiske variant.

Den første Delta-PCR har ifølge Anne-Marie Vangsted, direktør for Testcenter Danmark, været et vigtigt redskab.

- Men den havde begrænsninger, idet den påviste en gruppe af varianter samlet, der først efter sekventering kunne specificeres.

- Nu opgraderes screeningen med den nye Delta-2-PCR, og det er en klar forbedring, siger hun i meddelelsen.

Den nye test kan adskille både den britiske, sydafrikanske, brasilianske og minkvarianten.

Svaret kan være klar, 12-24 timer efter at der er kommet svar på pcr-testen. Det er kortere tid, end det tager at få svar på en helgenom-sekventering, som analyserer hvilken variant, smitten stammer fra.

Den britiske variant - B117 - var grunden til, at restriktionerne i det danske samfund i starten af året blev strammet yderligere.

For at undgå overbelastning af sundhedsvæsenet ville man gerne sænke hastigheden, hvormed den spredte sig i samfundet. Varianten er nemlig mere smitsom.

Nu er varianten den dominerende i Danmark, hvor den udgør to tredjedele af de nye smittetilfælde.

Den sydafrikanske variant er ikke særlig udbredt i Danmark. Der er registreret færre end 20 tilfælde af smitte med virusset, som har en mutation, der er mere smitsom og mere modstandsdygtig over for antistoffer.

Der arbejdes på at opgradere testen yderligere. Det er håbet, at den også vil kunne finde varianter med mutationen E484K. Den giver virusset nedsat følsomhed over for antistoffer.