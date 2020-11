Ny rapport: Hver femte teenager vejer for meget

Tallene er alarmerende ifølge Line Laub, chefkonsulent hos Kræftens Bekæmpelse.

- Allerede nu er 51 procent af de voksne overvægtige. Fremskrivninger på den baggrund har vist, at om 25 år vil to tredjedele af de voksne være overvægtige. Men det var så før den her rapport, siger hun.

- 70 procent af unge overvægtige tager det med ind i voksenalderen. Hvis vi ikke får vendt udviklingen, så får vi et meget stort pres på overvægtige blandt voksne.

- Er du først blevet overvægtig, så ryger kiloene meget nemt på hen over årerne.

Hun peger på, at ud over alle de kendte fedmesygdomme som tidlig diabetes, så er overvægt en alvorlig risikofaktor i forbindelse med mindst 13 forskellige kræftformer.

1000-1300 mennesker får hvert år kræft i forbindelse med overvægt.

- Samtidig tyder det på, at teenageres overvægt øger risikoen for tidlig kræft, så derfor er det supervigtigt at gøre noget ved det her, siger hun.

Ifølge professor Pernille Due fra Statens Institut for Folkesundhed er der brug for en omfattende og kompleks indsats mod overvægt blandt børn og unge.

- Der er brug for indsatser hele vejen rundt om barnet. Her og nu kan man gøre noget med at sikre mindre adgang til sukker og fedt og give lettere adgang til motion og masser af fysiske aktiviteter og sundere mad i institutioner og skoler, siger hun.