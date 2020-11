Ny praksis giver hjemløse bedre mulighed for kontanthjælp

Det har indtil nu været den enkeltes ansvar at dokumentere over for kommunen, at de har opholdt sig i Danmark.

Udsatte borgere er gennem de senere år blevet nægtet kontanthjælp, fordi de ikke kunne dokumentere, at de har boet i Danmark.

Den praksis skal nu ændres, viser en principafgørelse fra Ankestyrelsen, der fremover skal fungere som en vejledning for kommunerne.

Reglerne er i dag således, at man skal have opholdt sig i Danmark i ni ud af de sidste ti år for at få adgang til kontanthjælp.

Kan man ikke bevise det, kan man ikke få kontanthjælp, og så havner man på integrationsydelse. Ydelsen, der officielt hedder selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, er typisk omkring 5000 kroner lavere end kontanthjælp.

Ansvaret har ligget hos den enkelte borger, som selv har skullet finde en måde at dokumentere, at de har været i Danmark, hvis kommunen har ment, at det var nødvendigt.

Det er det, afgørelsen fra Ankestyrelsen skal være med til at lave om på. Det glæder Anne Marie Michael, der er jurist i organisationen Settlementet i København. En organisation, som rådgiver socialt udsatte og har haft flere af disse sager.

- Før skete bevisbyrden ud fra et manglende bevis. Nu sker vurderingen ud fra, at der skal være et bevis på, at de ikke har været her. Der skal være stærke indikationer på, at de har været et andet sted, siger hun.

Det er ikke kun Settlementet, der har kritiseret kommunernes håndtering af ansøgning om kontanthjælp.

Også Kirkens Korshær og Gadejuristen har tidligere beskrevet, hvordan eksempelvis hjemløse eller sårbare unge er kommet på integrationsydelse, fordi de hverken har kunnet dokumentere fast bopæl eller indtægt.

Anne Marie Michael forklarer, at kommunerne i deres vurdering har kigget på folkeregisteradresse og indtægt. Det betyder, at særlige hensyn til hjemløshed og sygdom ikke har haft betydning for forvaltningens afgørelse.

- Hvis de har haft en folkeregisteradresse på en af kommunens hjemløseregistreringer (når man ikke har et rigtigt hjem, men opholder sig i en kommune, red.), så vil de kigge på, om de har haft en indtægt. Det er der mange, der ikke har haft, og så vil man automatisk sige til folk, at du skal dokumentere, hvor du har været, siger Anne Marie Michael og tilføjer, at der har manglet "sund fornuft" i forvaltningen.