Ny portal skal stoppe fusk med vælgererklæringer

Fra fredag skal alle nye partier, der bliver godkendt til at indsamle vælgererklæringer, bruge den nye portal. Potentielle vælgere skal tilgå portalen, og partiernes aktive rolle i indsendelse og registrering ophører.

Social- og Indenrigsministeriet åbner torsdag for en ny portal til digitale vælgererklæringer. Den skal løse problemet med ulovlige indsamlinger, skriver ministeriet.

- Jeg er glad for, at vi nu endegyldigt har sat en stopper for den ulovlige indsamlingspraksis, som vi så i det gamle system.

- Samtidig gør vi processen bedre, mere åben og brugervenlig for alle de partier og vælgere, der følger reglerne, skriver social- og indenrigsminister Astrid Krag i meddelelsen.

Før valget var der problemer med, at blandt andet Stram Kurs og Partiet Klaus Riskær Pedersen omgik reglerne for indsamling af vælgererklæringer.

Det gjorde de ved ikke at følge den regel om syv dages betænkningstid, der stod i loven. I loven var der dog ikke indskrevet konsekvenser ved at omgå reglen, og det kunne partierne dermed gøre.

Kort efter valget begyndte Folketinget at arbejde på lovgivning, der skulle rette op på det hul i loven. Og i september faldt en ny lov på plads.

Med den lov kan et uafhængigt valgnævn stoppe og i sidste ende annullere et aspirerende partis indsamling af vælgererklæringer, hvis det bryder reglerne.

Loven kom allerede i brug i december, hvor Stram Kurs' indsamling af vælgererklæringer kom under lup. I foråret afgjorde valgnævnet, at partiet ikke må indsamle vælgererklæringer igen før september 2023, da der var snydt med indsamlingen.

I stedet har partiet opstillet sig under navnet Hard Line, der ifølge den nye portal har indsamlet 2201 vælgererklæringer.

Kristendemokraterne og Veganerpartiet har med 20.481 og 20.203 erklæringer fået nok til at blive opstillingsberettigede.

Lykkepartiet, som den tidligere alternativist René Gade startede i maj, har 424 erklæringer, mens Det Nye Centrum-Venstre, med blandt andre Ahmed Akkari bag sig, har 146.