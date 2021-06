Anders Bjarklev, formand for Danske universiteter og rektor på DTU, er bekymret for, om lige så mange mennesker vil blive uddannet, hvis en del af studiepladserne rykkes væk fra de store byer. (Arkivfoto)

Ny politisk aftale bekymrer Danske Universiteter

Formanden for Danske Universiteter mener, at det bliver svært at udflytte en del af studiepladserne

Danske Universiteter frygter, at den nye politiske aftale om uddannelsesmuligheder kommer til at betyde, at der bliver uddannet færre.

- Når unge mennesker vælger uddannelse, vælger de selvfølgelig ud fra, hvad de interesserer sig for, men også efter hvor de gerne vil studere, siger Anders Bjarklev, der er formand for Danske Universiteter og rektor på Danmarks Tekniske Universitet.

Aftalen indeholder en målsætning om, at universiteterne i de fire største byer frem mod 2030 skal nedlægge eller udflytte ti procent af studiepladserne.

I slutningen af maj lancerede regeringen et udspil med navnet "Tættere på - flere uddannelser og stærke lokalsamfund".

Udspillet lagde op til, at universiteterne skal nedlægge ti procent af deres studiepladser i København, Aarhus, Odense og Aalborg.

Det vakte stor debat, og i den endelige aftale er det blevet en målsætning og ikke et decideret krav.

Anders Bjarklev fortæller, at Danske Universiteter vil gøre deres bedste for at leve op til aftalen, men det ændrer ikke på hans bekymring.

- Når vi på universitetet laver uddannelser, skal vi sikre os, at der er forskningsstruktur. Der er en række uddannelser, hvor det bliver vældig svært at flytte ud, uden at det får store udgifter, siger han.

Danske Universiteter er ikke de eneste, der ikke bifalder den nye aftale.

- Med den her aftale gambler regeringen på baggrund af forventninger om unges uddannelsesvalg. Konsekvensen er, at vi risikerer, at færre unge kommer til at få en uddannelse, udtaler Mike Gudbergsen, der er forperson i Danske Studerendes Fællesråd.

Også hos Akademikerne, der er en paraplyorganisation for 28 faglige organisationer, der organiserer akademisk uddannede i Danmark, ser man med kritiske briller på aftalen.

- Jeg frygter helt oprigtigt, at vi om nogle år vil se en uddannelsesminister beklage, at udflytningen af uddannelser tilbage i 2021 var en stor fejl med menneskelige og samfundsøkonomiske konsekvenser, siger Akademikernes formand Lars Qvistgaard i en pressemeddelelse.

Ud over udflytningen af studiepladser indeholder aftalen blandt andet også et nyt regionalt taxametersystem, der tilfører uddannelsessteder uden for de store byer flere penge.

Derudover bliver der også oprettet 23 nye uddannelsessteder uden for de store byer. Til det formål bliver der afsat en investerings- og etableringspulje på 537 millioner kroner.

Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten, Konservative Nye Borgerlige, Alternativet og Kristendemokraterne er med i aftalen.