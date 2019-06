Ny opstillingsform gav rekord i personlige stemmer ved valget

- En af forklaringerne kan være den nye opstillingsform, hvor det er de personlige stemmer, der afgør rækkefølgen, siger Kasper Møller Hansen.

De personlige stemmer tæller først og fremmest med for at sikre det enkelte partis støtte, og dernæst har det betydning for den enkelte kandidats position.

- Det betød, at der var mange, der kom ind, som man ikke kunne forudse, mens andre var på vippen til at ryge, fordi de ikke fik nok personlige stemmer, siger Kasper Møller Hansen.

Han peger på, at det Socialdemokratiets tidligere gruppeformand Henrik Sass Larsen fik et dårligt valg afgjort på personlige stemmer, men kom ind på listestemmer.

- Vælgerne straffede ham for at være mindre tydelig end tidligere, siger Kasper Møller Hansen.

Omvendt var der mange vælgere, der støttede op om Venstres Tommy Ahlers og SF's Jakob Mark. Det kan få stor betydning for den kommende valgperiode, fremhæver valgforskeren.

- Kandidater med mange personlige stemmer får en stjerne i forhold til den videre færd i partiet. Det kan styrke dem i jagten på ordførerposter eller endda ministerposter, siger Kasper Møller Hansen.

Hvis vælgerne vil have størst valuta for deres stemme, mener Kasper Møller Hansen dermed, at man har gjort klogt i at sætte krydset ved en kandidat frem for et parti.

- Man får både indflydelse på kandidatens og partiets position. Så man får altså mere indflydelse i demokratiet, når man sætter det personligt, siger han.

Stemmeprocenten faldt fra 85,5 procent i 2015 til 84,5 procent i det netop overståede folketingsvalg.