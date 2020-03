Ny opjustering: 113 personer smittet med coronavirus

Antallet af coronasmittede personer i Danmark fortsætter med at stige.

Tirsdag klokken 7.00 er status, at 113 personer herhjemme er smittet med virusset.

Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed på dens hjemmeside.

Den hidtil seneste status var fra mandag eftermiddag, hvor 90 personer var smittet.

1119 personer er ifølge Statens Serum Institut blevet testet for coronasmitte, og 770 personer befinder sig i karantæne.

Blandt de karantæneramte er en femteklasse og to lærere på Malling Skole i Østjylland.

De er sendt i karantæne, efter at to elever på skolen er smittet med coronavirus.

Virusset har også ramt andre uddannelsesinstitutioner, blandt andre Rysensteen Gymnasium i København, der er lukket midlertidigt.

Desuden har to studerende på CBS - Copenhagen Business School - fået konstateret smitte efter skirejser i Norditalien.

Tre andre studerende, der har været i kontakt med de pågældende, er i hjemmekarantæne.

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyste mandag, at seks smittede personer er indlagt på sygehuse.

- Generelt har de det fint.

- Der er mig bekendt ikke nogen, der er så alvorligt syge, at de har behov for intensiv behandling, sagde direktør Anne-Marie Vangsted, Styrelsen for Patientsikkerhed, på et pressemøde mandag eftermiddag.

Udenrigsministeriet har mandag skærpet rejsevejledningen, så alle unødvendige rejser til hele Italien nu frarådes.

Delstaten Tyrol i Østrig er også kommet med på listen over rejsemål, hvor unødvendige rejser frarådes.

Og zoomer man ind på skisportsområdet Iscgl i Tyrol, så frarådes alle rejser.

Coronavirus har kostet over 4000 menneskeliv på verdensplan.

Det viser de seneste opgørelser fra Johns Hopkins University.

Virusset har spredt sig fra Kina til over 100 lande, hvor i alt 114.452 personer er blevet smittet. Heraf er 64.166 erklæret raske igen.