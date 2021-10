Ny opgørelse fra staten: Rekordmange job kan ikke besættes

Den seneste opgørelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) viser, at 110.000 stillinger - målt over det seneste halve år - ikke har kunnet besættes eller blev besat af en medarbejder uden de ønskede kvalifikationer.

Tallet er ikke set højere siden foråret 2008 og er samtidig en stigning på 44.500 i forhold til juni måned, hvor opgørelsen sidst blev lavet. Det skriver Altinget.

Altinget er i besiddelse af rapporten, som endnu ikke er offentliggjort, og som samtidig viser, at de manglende hænder koster på produktionen.

Det gælder især hotel- og restaurationsbranchen, hvor 70 procent af virksomhederne med rekrutteringsproblemer har oplevet at sige nej til ordrer eller på anden måde begrænse deres aktiviteter. Også landbrug og andre i servicebranchen er hårdt ramt.

Den statistiske usikkerhed i rapporten er lidt større end sædvanligt, da indsamlingen af svarene også har fundet sted under coronakrisen.

Ifølge professor og arbejdsmarkedsforsker ved RUC, Bent Greve, er 110.000 forgæves rekrutteringer "relativt vildt mange".

"Det er et stort tal set i forhold til et dansk arbejdsmarked med 2,8 millioner lønmodtagere," uddyber han.

"Det illustrerer, at vi er tilbage på et niveau for beskæftigelsen, som den var før finanskrisen med en meget lav ledighed. Vi har et stramt arbejdsmarked," siger Bent Greve.

Han vurderer, at arbejdsgiverne bliver nødt til at søge bredere og være mere åbne for at bruge migrantarbejdere fra EU.

"Og så skal vi nok sænke beløbsgrænsen for, hvornår man kan få en lønmodtager til Danmark fra lande uden for EU," siger professoren.

Bent Greve understreger, at det er vigtigt at se nærmere på oplysningerne bag tallet om de 110.000 forgæves rekrutteringer.

Det er blandt andet relevant at se på, om det samme job har været slået op flere gange. Om særlige sektorer eller geografiske områder fungerer som flaskehalse og trækker tallet markant op. Om arbejdsgiverne har husket både at slå jobbet op og spørge jobcentrene. Og om der er tilfælde, hvor der har været kandidater, men de blot ikke har levet 100 procent op til arbejdsgiverens krav.

"Uanset hvad er 110.000 et stort tal," siger han.

I august indkaldte beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard arbejdsmarkedets parter - FH og DA - til trepartsforhandlinger om arbejdskraft i lyset af det buldrende arbejdsmarked.

Ifølge Altingets oplysninger er forventningen, at en aftale kan falde på plads i starten af næste uge.

Altinget har kontaktet Beskæftigelsesministeriet for en kommentar.