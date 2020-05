Ny og farlig Irak-mission skal have endeligt grønt lys

Her behandler politikerne beslutningsforslag B 159, der skal give Forsvaret grønt lys til at overtage ansvaret for Natos træningsmission i Irak.

Danmarks militære tilstedeværelse i Irak står til at få et kraftigt nøk opad, når Folketingets Forsvarsudvalg tirsdag sætter sig sammen.

Fra slutningen af i år og halvandet år frem.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) er stolt over, at Nato har valgt Danmark til at stå i spidsen for missionen.

- Der er ingen tvivl om, at det er en kæmpe anerkendelse af det, dansk forsvar kan, og den indsats, vi har ydet indtil nu i Irak, siger hun.

Danske soldater har siden 2014 været i Irak som led i den amerikansk ledede mission Operation Inherent Resolve, der havde til formål at nedkæmpe Islamisk Stats kalifat.

Her har danskerne primært uddannet den irakiske hær og bevogtet al-Asad-basen vest for Bagdad, der flere gange har været udsat for raketangreb fra militsgrupper.

Det var også på al-Asad-basen, at et hold danske soldater i januar måtte søge ly, da Iran sendte ballistiske missiler mod basen som straf for, at USA havde likvideret den iranske general Qassem Soleimani.

Ved et lykketræf blev ingen dræbt i angrebet.

Den nye udsendelse til Bagdad bliver heller ikke ufarlig, advarer Trine Bramsen.

- Trusselsniveauet var højt på al-Asad. Det er det også i Bagdad. Det er jo derfor, der er behov for tilstedeværelsen af soldater, siger hun.

Bidraget på op til 285 mand vil bestå af en styrkechef, stabsofficerer samt transporthelikoptere.

Som noget af det væsentligste skal et 100 mand stort hold desuden eskortere militære pinger i Bagdad og omegn.

Forsvarsministeren peger på, at de danske soldater er veluddannede og godt forberedte til eskorteopgaverne i Bagdad, der minder meget om det, danske soldater de seneste år har lavet i Afghanistans hovedstad, Kabul.

- Så det har jeg stor tiltro til, at de kan navigere i, siger hun.

Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) følger situationen i Irak tæt forud for udsendelsen af det danske bidrag.

Mandag aften udsendte FE en ny trusselsvurdering.

I denne forudser tjenesten, at de danske soldater kan se frem til trusler fra både Islamisk Stat-krigere, proiranske, shiitiske militser, kriminelle grupper og vrede civile grupper.