Ny model for coronatest skal få flere danskere til at melde sig

Det nye er, at man vil teste den samme kontrolgruppe både for aktuel smitte og for antistoffer.

Fra august vil et repræsentativt udsnit af befolkningen igen blive indkaldt til coronatest landet over.

- Så vi skal ulejlige færre mennesker og slå to fluer med et smæk, siger han.

Flere partier har været ude med riven efter regeringspartiet for at have indstillet de repræsentative coronatest.

Det var netop forudsætningen for genåbningen af samfundet, har det lydt.

Men S-ordføreren mener ikke, at man har svigtet.

- De repræsentative test blev sat på pause, fordi de ikke virker. Jeg mener ikke, det er aftalebrud, men netop respekt for aftalen, siger Rasmus Horn Langhoff.

Fire gange har et repræsentativt udsnit af befolkningen via e-boks modtaget en indkaldelse til test for coronasmitte.

Men kun meget få har booket en tid til at få foretaget testen.

Senest var det blot 12,9 procent af de indkaldte, der rent faktisk fik lavet testen.

Deltagelsen har været noget højere blandt dem, der har været indkaldt til en test for antistoffer.

Det er en test, der kan påvise, om man tidligere har været smittet med virusset.

Rasmus Horn Langhoff er overbevist om, at man med det nye setup for repræsentative test kan få en højere deltagelse.

- Den store forskel er, at når du indkalder folk til en test for antistoffer, så siger folk ja.

- De vil gerne testes og se, om de har haft virusset og måske er immune, siger han.

Regeringen er også på vej med initiativer, der skal gøre det nemmere for folk at deltage.

Ordføreren kan dog endnu ikke løfte sløret for, hvad det indebærer.

En ny antistoftest vil ifølge Rasmus Horn Langhoff blive udrullet i de hvide testtelte til august, hvorefter planen kan sættes i værk.

Hos Enhedslisten er sundhedsordfører Peder Hvelplund tilfreds med, at regeringen nu genoptager de repræsentative test.

- Det er fuldstændig afgørende for den gradvise genåbning, at vi løbende kan følge med i smittespredningen og se, om vi eventuelt står over for en anden bølge, siger han.

Ordføreren ser frem til at drøfte med regeringen, hvordan man gør det nemmere for folk at deltage i de repræsentative test.

- Det kan være, man skal bruge mobile enheder, der kører ud til folk. Det kan også være, at de praktiserende læger kan blive en del af løsningen, siger Peder Hvelplund.