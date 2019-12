Ny milliardfond til klima koster få rede penge

- Vi laver en grøn fond med samlet 25 milliarder kroner, som vi kan investere i den grønne omstilling.

- Og dermed sikre arbejdspladser i Danmark, men også en grøn omstilling, når eksempelvis danske virksomheder eksporterer vindmøller til udlandet, sagde finansminister Nicolai Wammen (S).

Ifølge finanslovsaftalen er den eneste udgift til fonden penge, der skal sættes til side til mulige tab og garantiprovisioner til de projekter og eksportaftaler, fonden skal garantere og investere i. Fonden skal administreres af eksisterende fonde, der får udvidet deres rammer.

For at få 25 milliarder kroner til fonden skal der ifølge aftalen kun afsættes 76 millioner kroner i 2020, 170 millioner i 2021 og 264 millioner i 2022.

- Finansieringen er underskudsdækning eller en garantiprovision. Så man får rigtigt meget ud af relativt få midler.

- Man skal ikke have 25 milliarder kroner op af lommen, slet ikke, siger klimaordfører for Radikale Venstre Ida Auken.

Forklaringen på det er, at hovedparten af pengene, 14 milliarder kroner, skal gå til Eksportkredit Fonden, EKF.

Fonden hjælper blandt andet danske virksomheder med at garantere sine kunders finansiering. Det betyder, at fonden vil kunne garantere grøn eksport for 14 milliarder ekstra, hvilket er en garanti og ikke penge op af lommen.

- Det vil gøre det muligt for os at finansiere grønne projekter med dansk klimateknologi over hele verden.

- I de seneste år har vi oplevet en markant efterspørgsel på både dansk klimateknologi og den finansiering, der tit er afgørende for, at projekterne bliver til noget, siger direktør for EKF Kirstine Damkjær.

Om risikoen for skatteborgerne ved garantierne, siger hun:

- Vi tager det uhyre alvorligt, at vi forvalter borgernes penge. Så vi laver en solid vurdering hver gang, og vores historik viser da også, at vi er bedre end de fleste.

Ud over 14 milliarder kroner i øget ramme til EKF administreres fire milliarder kroner af Vækstfonden. Derudover får Danmarks Grønne Investeringsfond og Investeringsfonden for Udviklingslande henholdsvis seks milliarder og én milliard kroner til at investere i grønne teknologier og virksomheder.

Da investeringerne skal ske på markedsvilkår og med forventning om overskud, regnes milliarderne ikke som at forlade statskassen, men blot være omplaceret.

At fondene får flere muskler rettet mod det grønne, bringer glæde hos Dansk Industri, hvis medlemmer fondene støtter.

- Det er super godt, dette her. Anderledes kan det ikke udtrykkes. Det bygger på instrumenter, som vi ved, virker meget konkret. Både for eksporten og når det handler om at støtte iværksætteri.

- Det kommer til at styrke dansk erhvervslivs muligheder for at eksportere grønne løsninger, siger branchechef for DI Energi Troels Ranis.

Regeringen og dens støttepartier skal i begyndelsen af 2020 aftale de præcise rammer for fonden, før EKF, Vækstfonden, Danmarks Grønne Investeringsfond og Investeringsfonden for Udviklingslande kan begynde at sende pengene ud for at arbejde.