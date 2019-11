Ny måling indikerer markant stemmespild i blå blok

Den seneste meningsmåling af Voxmeter foretaget for Ritzau indikerer, at blå blok kan have arvet det problem i takt med, at flere og flere partier er kommet til.

I slutningen af 1980'er led venstrefløjen under at være repræsenteret af for mange partier. Det betød, at flere partier trak stemmer, men ikke nok til at komme i Folketinget.

Hvis meningsmålingen var et valgresultat, ville blå blok have et stemmespild på betydelige 7,2 procent af de afgivne stemmer, da hele seks partier ikke ser ud til at få over de to procent, der giver mandater i Folketinget.

I målingen står Nye Borgerlige til at få 1,5 procent, Liberal Alliance 1,9 procent, Klaus Riskær Petersen 0,6 procent, Stram Kurs 1,3 procent og "øvrige", der blandt andet tæller det nystartede partiet Fremad og Kristendemokraterne, til 1,9 procent.

- Der kommer til at være risiko for stort stemmespild i blå blok, og de mange små partier vil gøre fornemmelsen af et samlet projekt sværere, fordi de skal stå stærkt på deres værdier.

- Dybest set tror jeg, det betyder, at det bliver sværere for Venstres Jakob Ellemann-Jensen at erobre statsministerposten, sagde Børsens politiske kommentator Helle Ib til Ritzau tidligere i november, da partiet Fremad opstod.

Ved valget i 1988, der blev begyndelsen til Enhedslisten på grund af det store stemmespil, mistede den røde blok 4,7 procent af de samlede stemmer til stemmespild, da hverken DKP, Fælles Kurs, VS eller De Grønne kom ind.

Samlet viser den seneste måling fra Voxmeter et mærkbart flertal til rød blok, der ville få 100 mandater mod blå bloks 75 mandater.

Målingen har en statistisk usikkerhed på op til 2,7 procent og er gennemført fra den 18. til den 24. november.