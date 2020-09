Ny lovgivning skal sikre troværdige 5G-leverandører

Regeringen vil fremsætte en lovgivning, som skal gøre det muligt at sikre, at Danmark får "troværdige leverandører" til 5G-netværket.

- Vi må erkende, at telenettet er en del af vores kritiske infrastruktur, og at valg af 5G-leverandører har sikkerhedspolitiske implikationer.

- Vi skal kunne stole på leverandører, der leverer så afgørende en teknologi til vores samfund, siger hun.

Ifølge ministeren vil regeringen med det kommende lovforslag stille yderligere sikkerhedskrav i forbindelse med valg af 5G-leverandører i Danmark.

Regeringen sigter efter, at lovningen kommer i 2021, fortæller Bramsen.

Samrådet var ønsket af Sjúrður Skaale. Han er færøsk medlem af Folketinget for partiet Javnaðarflokkurin.

Også justitsminister Nick Hækkerup (S) deltog.

På samrådet vil Trine Bramsen dog ikke uddybe, hvilke sikkerhedskrav der skal ind i lovgivningen.

- Loven er under udarbejdelse, og derfor er der sikkerhedsaspekter af forskellig karakter, som indgår. Det tror jeg ikke egner sig til at blive drøftet i en åbent samråd, siger hun.

Samrådet sker, efter at statsminister Mette Frederiksen (S) i maj i et interview med Berlingske sagde, at Danmark ikke skal vælge leverandører, der truer Danmarks sikkerhedspolitiske interesser.

Derudover bliver telekommunikation i Danmark fremover en del af den kritiske infrastruktur, fremgår det i artiklen.

Dermed vil der blive opstillet flere "objektive kriterier" for at kunne byde ind på 5G i hele Rigsfællesskabet. Det er altså inklusiv Færøerne og Grønland, fortalte statsministeren.

TDC åbnede for 5G-netværket i Danmark den 7. september.

Netværket har været meget omtalt både i Danmark og i udlandet.

En af årsagerne er, at blandt andet USA har beskyldt kinesiske Huawei for at ville benytte etableringen af det nye netværk til at udføre spionage for Kina.

På grund af mistroen har USA forbudt teleselskaber i landet at bruge 5G-udstyr fra Huawei.

Beskyldningerne er blevet afvist af både Kina og Huawei.

Selskabet står ikke bag TDC's 5G-netværk i Danmark. Det er i stedet Ericsson, som har stået for at bygge det.