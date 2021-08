Med udspillet "Bedre hjælp til ofre for stalking" vil partierne bag udspillet blandt andet gøre det ulovligt at misbruge andres identitet på nettet. (Arkivfoto)

Artiklen: Ny lov vil gøre det ulovligt at misbruge andres identitet

Ny lov vil gøre det ulovligt at misbruge andres identitet

Retsordfører Rosa Lund (EL) mener, at den danske straffelov er bagud i forhold til den digitale virkelighed.

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget vil lave en ny lov, der skal gøre identitetstyveri ulovligt.

Det fremgår af et udspil, der præsenteres mandag morgen. Udspillet er målrettet stalking og hedder "Bedre hjælp til ofre for stalking".

Identitetstyveri er ikke særskilt kriminaliseret i dansk ret. Der findes dog en række bestemmelser, der gør det ulovligt, hvis det sker med henblik på at begå anden kriminalitet.

Men nu vil regeringen, Dansk Folkeparti, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservative, Nye Borgerlige og Alternativet indføre et forbud mod identitetstyveri, selv om man ikke begår en anden ulovlig handling i forbindelse med det.

Ifølge udspillet bruges identitetstyveri også i forbindelse med stalking. Det kan ske ved, at en person udøver stalking ved at oprette falske profiler på sociale medier og bruger andres billeder til at få kontakt til en bestemt person.

Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, glæder sig over initiativet om at kriminalisere identitetstyveri.

- Det er vigtigt, fordi identitetstyveri på nettet lige nu er det vilde vesten. Der er desværre rigtig mange, der bliver udsat for identitetstyveri, og det vil vi gerne stoppe, siger hun.

Rosa Lund mener, at der er gråzoner i lovgivningen, som den ser ud nu.

- Den danske straffelov er slet ikke opdateret til den digitale virkelighed, vi lever i. Det vil sige, at kriminalitetsformer som for eksempel stalking i dag kan foregå kvit og frit på nettet, og det vil vi sætte en stopper for, siger hun.

Online identitetstyveri er blevet beskrevet i medierne flere gange. Blandt andet bragte DR tv-serien "100 falske forelskelser".

Her oplevede den unge mand Malthe Prehn, at en person misbrugte hans billeder på datingappen Tinder.

Det viste sig, at den pige, der havde brugt Malthe Prehns billeder, havde skrevet med mere end 100 piger ved at bruge hans billeder og et andet navn.

Malthe Prehn forsøgte at gå til politiet, men kunne ikke få hjælp, fordi der ikke var tale om en lovovertrædelse.

Der findes ikke danske tal på, hvor mange der får stjålet deres identitet på nettet, men ifølge Rosa Lund er problemet stort nok til at lovgive om.

- Vi hører desværre jævnligt om sager i medierne med mennesker, der bliver udsat for identitetstyveri, og det er voldsomt. Når man bliver udsat for identitetstyveri, så er det jo ødelæggende, siger Rosa Lund.

Udspillet "Bedre hjælp til ofre for stalking" vil blandt andet også kriminalisere stalking, give mulighed for varetægtsfængsling i stalkingtilfælde samt styrke behandlingstilbud til dem, der udøver stalking.